Il Mattino: Maldini nuovo Dt dell’Italia, Leonardo al suo fianco

L’edizione odierna de Il Mattino apre con le novità che riguardano la Nazionale italiana e le prime decisioni del nuovo presidente della FIGC.
Il quotidiano titola: “La Nazionale. Malagò sceglie Maldini come Dt, insieme a lui anche Leonardo”, annunciando quella che potrebbe essere la nuova struttura tecnica dell’Italia, con Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico e Leonardo al suo fianco.
In prima pagina trova spazio anche il ricordo di Peppino di Capri, scomparso nei giorni scorsi. Nel box centrale il quotidiano lo omaggia con il titolo “E vado via”, ricordando uno dei simboli della musica italiana. Nella giornata di oggi sono previsti i funerali nella Piazzetta della sua Capri.