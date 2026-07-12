Il Mattino: apprensione per De Bruyne, il Napoli attende gli esami

C’è preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Kevin De Bruyne, costretto a lasciare il campo nel finale della sfida tra Belgio e Spagna dopo aver accusato un problema muscolare. Il centrocampista azzurro ha chiesto il cambio per alcuni crampi, facendo scattare l’allarme in vista dell’inizio della nuova stagione.

Al termine della gara, il commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia ha evidenziato l’importanza dell’assenza del capitano nel corso del match: “Gli infortuni di Tielemans, Courtois e anche di De Bruyne non ci hanno aiutato. Quando perdi giocatori di questo livello diventa tutto più complicato”.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli seguirà con grande attenzione l’evoluzione delle condizioni del fantasista belga. Lo staff medico azzurro, al rientro dalle vacanze, valuterà la situazione della coscia del giocatore per programmare il percorso di recupero.