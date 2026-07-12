Gazzetta: Napoli riflette sul futuro di Lukaku e De Bruyne

Il Napoli è chiamato a prendere decisioni importanti sul futuro di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due dei giocatori più rappresentativi della rosa azzurra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, entrambi sono al centro delle valutazioni del club dopo una stagione al di sotto delle aspettative e l’eliminazione dal Mondiale con il Belgio.

Uno degli aspetti principali riguarda il peso dei rispettivi ingaggi. Lukaku è ancora legato al Napoli per un’altra stagione con uno stipendio da circa 8,5 milioni di euro, mentre De Bruyne percepisce circa 10 milioni netti a stagione in virtù del contratto firmato la scorsa estate. Per questo motivo eventuali offerte, soprattutto dall’estero, potrebbero essere prese in considerazione dalla società.

La Gazzetta sottolinea che Massimiliano Allegri apprezza entrambi i calciatori e sarebbe favorevole alla loro permanenza, ma la decisione finale spetterà al presidente Aurelio De Laurentiis e al direttore sportivo Giovanni Manna. L’obiettivo del Napoli sarà trovare il giusto equilibrio tra competitività della rosa e sostenibilità economica in vista della nuova stagione.