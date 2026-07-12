Gazzetta, Anelli: “Napoli, Anguissa può essere più utile di Lobotka”

Gioele Anelli, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per analizzare diversi temi legati al club azzurro, dal rendimento di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne con il Belgio fino alle possibili strategie di mercato della società partenopea.

Sulla sfida tra Belgio e Spagna, Anelli ha sottolineato le difficoltà incontrate dalla squadra di Rudi Garcia, soprattutto nella fase offensiva: “Era una partita che ci aspettavamo bloccata per il Belgio. Lukaku ha trovato una difesa molto organizzata e con pochi spazi, ma considerando la stagione che ha vissuto ha fatto un grande Mondiale. De Bruyne invece ha provato a dare qualità e creatività a un centrocampo che ha faticato nella costruzione”.

Il giornalista ha poi analizzato il possibile sacrificio di uno dei due centrocampisti azzurri, spiegando quale scelta farebbe in caso di necessità: “Se dovessi scegliere oggi, forse lascerei andare Lobotka. Anguissa è cresciuto tantissimo: è diventato un giocatore più completo, capace di costruire, rifinire e incidere anche negli ultimi metri”.