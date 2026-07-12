Corriere dello Sport: Napoli, accelerata per Zeballos

Il Napoli è pronto a muoversi con decisione per Exequiel Zeballos. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro starebbe preparando l’offerta da presentare al Boca Juniors per portare in Italia l’attaccante argentino.

Il classe 2002, ormai fuori dal progetto tecnico del club argentino e con il contratto in scadenza a dicembre, rappresenta un’opportunità di mercato per la società partenopea. La clausola rescissoria iniziale da 20 milioni di dollari non sarebbe più un ostacolo: il Napoli punta infatti a chiudere l’operazione con una proposta intorno ai 9 milioni di euro.

Con il giocatore, invece, ci sarebbe già un accordo di massima. Zeballos avrebbe accettato un contratto quadriennale da circa 1,3 milioni di euro a stagione e avrebbe anche rifiutato una proposta economicamente importante del CSKA Mosca, scegliendo di dare priorità a un trasferimento in Serie A. Il Napoli continua quindi a lavorare per anticipare la concorrenza e regalare a Massimiliano Allegri un nuovo talento offensivo in vista della prossima stagione.