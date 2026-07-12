Corriere della Sera: Gatti resta il sogno del Napoli, spunta l’ipotesi Lobotka

Federico Gatti continua a essere uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centrale della Juventus è il profilo preferito da Massimiliano Allegri, che lo considera un elemento ideale per il nuovo progetto azzurro.
Il quotidiano rivela anche un possibile intreccio di mercato con Stanislav Lobotka. La Juventus apprezzerebbe il centrocampista slovacco come eventuale contropartita tecnica, ma l’operazione viene considerata molto complicata. La clausola rescissoria di Lobotka, infatti, è valida solo per i club esteri e i bianconeri dovrebbero quindi trattare direttamente con il Napoli. Inoltre, la società azzurra non vorrebbe privarsi di uno dei leader del centrocampo, soprattutto con il futuro di Frank Anguissa ancora da chiarire.
Il Corriere della Sera sottolinea infine come la trattativa possa dipendere anche dalle mosse del Milan. Dopo l’arrivo di Mario Gila, i rossoneri potrebbero cedere Fikayo Tomori, seguito anche dalla Juventus. Un eventuale trasferimento del difensore inglese a Torino potrebbe modificare gli equilibri e riaprire la strada che porta a Gatti, da tempo nel mirino del Napoli.