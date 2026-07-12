Calamai: “Allegri può rilanciare De Bruyne”

Il Belgio è stato eliminato dal Mondiale dalla Spagna con un gol di Mikel Merino al minuto 89; con questa sconfitta è finito anche il Mondiale di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

Il giornalista di Tuttomercatoweb Luca Calamai ha parlato del futuro dell’ex Manchester City: “E’ finito il Mondiale del Belgio. E’ finito il Mondiale di Kevin De Bruyne. Parliamo di quello che l’estate scorsa è stato il colpo pirotecnico del Napoli. Un’annata invece che ha prodotto poco e niente. Ho la sensazione che De Bruyne resti un punto interrogativo. Soprattutto le sue condizioni fisiche potrebbero continuare a limitarlo. Ma se c’è un tecnico che può rilanciarlo questo è proprio Max Allegri. Vedremo“.