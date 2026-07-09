Tuttosport – Inchiesta De Laurentiis, pressoché certa l’apertura di un fascicolo

È praticamente scontato che sarà aperto un fascicolo nei confronti per quanto riguarda l’inchiesta che ha coinvolto Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi sui conti del Bari. L’edizione odierna di Tuttosport traccia i punti salienti della vicenda, come la notizia secondo cui Giuseppe Chiné ha chiesto ai pm pugliesi gli atti del procedimento. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Giuseppe Chiné ha chiesto ai pm pugliesi gli atti del procedimento nato dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sui conti del Bari. Padre e figlio sono indagati con l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta impropria. Secondo gli investigatori, il Bari avrebbe accumulato perdite per circa 30 milioni tra il 2019 e il 2025, con decit patrimoniale, esposizione debitoria e assenza di un concreto piano di riequilibrio. Tra le operazioni al centro degli accertamenti c’è la cessione di Elia Caprile al Napoli, nel luglio 2023, per 2,2 milioni di euro: secondo la Procura pugliese, il Bari non avrebbe previsto una clausola sulla futura plusvalenza, poi maturata con il passaggio del portiere al Cagliari per 8 milioni. L’acquisizione degli atti servirà a valutare eventuali proli rilevanti per la giustizia sportiva, compresa l’eventuale violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. L’apertura di un fascicolo è pressoché scontata“.