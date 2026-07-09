Sky – Napoli, bloccato Zeballos del Boca Juniors. I dettagli

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @exezeballos02

Il Napoli ha bloccato Exequiel Zeballos, esterno d’attacco classe 2002 di proprietà del Boca Juniors. L’argentino è ai ferri corti con il club, in quanto ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a dicembre. Ragione per la quale è finito fuori rosa ed ha finito per giocare solo 13 partite nel 2026. I partenopei vedono nel giocatore un colpo in prospettiva. Ora, si lavora a trovare una soluzione con il Boca. A riportare è il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio. Nella sua esperienza con gli Xeneizes, Zeballos ha collezionato 140 presenze, condite da 16 gol e altrettanti assist.

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