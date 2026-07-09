Sky – Manna al lavoro per le uscite di Lindstrom e Hasa: contatti con due club

Questa sessione di mercato estiva vedrà il Napoli molto impegnato nei movimenti in uscita, come dichiarato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis. Tra gli elementi in lista di sbarco, figurano anche Jesper Lindstrom e Luis Hasa. Due calciatori che hanno mercato e per cui arrivano già le prime richieste. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, il danese è seguito dallo Schalke 04. Dialoghi in corso tra le due società. Per l’albanese invece, si fa vivo il Frosinone, club neopromosso in Serie A. I ciociari hanno avuto dei contatti con il Ds partenopeo Giovanni Manna per il centrocampista, reduce da un’annata positiva alla Carrarese.