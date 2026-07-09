Sky – Lang, spunta l’interesse della Roma. Prima però Allegri vorrà vederlo in ritiro

Noa Lang è sulla lista di mercato della Roma. L’olandese, riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di Sky, piace molto a Gasperini, e potrebbe diventare un obiettivo principale qualora i giallorossi non dovessero chiudere per altri elementi. Al momento, infatti, non ci sono stati contatti diretti tra le due società. Soprattutto, l’ex Psv sarà prima valutato da Massimiliano Allegri in ritiro. Il tecnico vorrà vederlo in ritiro, e lì si comprenderà se può scattare quella scintilla che invece non c’è stata con Conte.