Sky – Lang, spunta l’interesse della Roma. Prima però Allegri vorrà vederlo in ritiro

Scritto da:
Elia Falco
-
Schira: "Lang scontento, situazione da tenere in osservazione"

Noa Lang è sulla lista di mercato della Roma. L’olandese, riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di Sky, piace molto a Gasperini, e potrebbe diventare un obiettivo principale qualora i giallorossi non dovessero chiudere per altri elementi. Al momento, infatti, non ci sono stati contatti diretti tra le due società. Soprattutto, l’ex Psv sarà prima valutato da Massimiliano Allegri in ritiro. Il tecnico vorrà vederlo in ritiro, e lì si comprenderà se può scattare quella scintilla che invece non c’è stata con Conte.

Articolo precedenteIl Mattino – Italiano vuole Lobotka per il suo Besiktas. Il Napoli fa il prezzo: 30 milioni di euro
Articolo successivoRomano – Zeballos vuole il Napoli. Operazione che però dipende dalle cessioni

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE