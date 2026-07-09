Schira – Zeballos, accordo di massima con il Napoli: arriverà a parametro zero a gennaio 2027. Contratto fino al 2031

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcuni dettagli di mercato relativi all’accordo raggiunto dal Napoli per Exequiel Zeballos, esterno d’attacco di proprietà del Boca Juniors. Secondo quanto da lui riportato sul suo profilo X, l’argentino arriverà a parametro zero a gennaio 2027. Ma, resta viva l’ipotesi del pagamento di una piccola somma al Boca in modo da poter averlo subito. Per lui, è pronto un contratto fino al 2031. Curiosità: il calciatore ha rifiutato l’interesse di diversi club per poter firmare con il Napoli. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli ha raggiunto un accordo di massima con Exequiel Zeballos per ingaggiarlo come svincolato a partire da gennaio 2027. Napoli tenterà di ingaggiare l’ala durante la finestra di mercato estiva pagando al Boca Juniors un piccolo compenso. Zeballos ha raggiunto un accordo sui termini personali col Napoli per un contratto fino al 2031. L’ala era stata contattata da due club spagnoli, due russi e alcune squadre brasiliane, ma ha rifiutato tutte le offerte per aspettare il Napoli. Espanyol, Dinamo Mosca, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Santos e Atlanta United sono i club che sono stati rifiutati da Zeballos per accettare il Napoli. Attesi contatti diretti in questo pomeriggio”.

#Napoli have an agreement in principle with Exequiel #Zeballos to sign him as a free agent from January 2027. Napoli will make an attempt to sign the winger during the summer transfer window paying to #BocaJuniors a little compensation fee. #transfers https://t.co/5KwfjDQChK — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 8, 2026

🚨 Excl. – Exequiel #Zeballos has agreed personal terms with #Napoli for a contract until 2031. The winger had been approached by two spanish, two russian and some brazilian clubs, but has turned down all the offers to wait for Napoli. #transfers https://t.co/5KwfjDQChK — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 8, 2026