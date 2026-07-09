Romano – Zeballos vuole il Napoli. Operazione che però dipende dalle cessioni

C’è una promessa del Napoli a Exequiel Zeballos per chiudere l’affare con il Boca Juniors. Ne parla Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato. Secondo quanto da lui riportato, il calciatore non rinnoverà con il Boca ed ha rifiutato un’offerta dalla Bundesliga: vuole solo il Napoli. Il Ds Giovanni Manna ha impostato l’operazione per il mercato estivo e non per gennaio a parametro zero. L’operazione però, dipenderà dalle cessioni e/o dai movimenti nell’attacco azzurro.

“Napoli, c’è una promessa a Exequiel Zeballos per chiudere l’affare dal Boca Juniors. Zeballos ha informato il Boca che non rinnoverà e nonostante un’offerta dalla Bundesliga, aspetta il Napoli: è il suo sogno vestire l’azzurro. L’accordo sul contratto è pronto da settimane: Zeballos vuole il Napoli. L’operazione dipende dalle cessioni, in attesa di evoluzioni, in attesa di evoluzioni su Noa Lang, Lucca e tutti gli altri giocatori attualmente in rosa”.