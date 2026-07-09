Il Mattino – Italiano vuole Lobotka per il suo Besiktas. Il Napoli fa il prezzo: 30 milioni di euro

Vincenzo Italiano avrebbe chiesto uno sforzo economico per Stanislav Lobotka. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’ex tecnico del Bologna avrebbe individuato nello slovacco un profilo ideale per il suo Besiktas. I primi contatti però, non sarebbero andati a buon fine e dal lato azzurro la richiesta per una cessione è chiara: 30 milioni di euro. Di seguito, ecco quanto riportato.



“La notizia del giorno arriverebbe dalla Turchia: sono certi, infatti, che Vincenzo Italiano abbia chiesto al Besiktas di sondare la possibilità di strappare al Napoli Stanislav Lobotka. I primi contatti con gli azzurri non sarebbero andati a buon fine e il Napoli chiederebbe almeno 30 milioni per farlo partire. La verità è che Lobotka dovrà essere valutato in ritiro e parlerà con il nuovo allenatore”