Il Mattino – Futuro Lang, in caso di seconda bocciatura da non escludere un ritorno in Olanda o al Galatasaray

Futuro in bilico per Noa Lang. L’esterno olandese ha intenzione di rilanciarsi in maglia azzurra ma, in caso di seconda bocciatura, non chiuderebbe la porta ad un ritorno in Olanda o al Galatasaray. Intanto, rimane viva la pista Fiorentina. Si avranno risposte più chiare nelle prossime settimane. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Anche per Lang, che è sulla lista della spesa della Fiorentina. L’olandese, però, ha già fatto sapere che, in caso di seconda “bocciatura” napoletana, non chiuderebbe a un ritorno in Olanda o a una seconda possibilità con la maglia del Galatasaray, dove ha giocato nella seconda parte della scorsa annata e dove ha vinto il campionato ben figurando anche in Champions. Si deciderà tutto tra qualche settimana: Noa è in vacanza con la famiglia nel Suriname in queste ore, ma sarà pronto per mettersi a disposizione di Max tra Dimaro e Castel di Sangro. Non vuole perdersi un minuto di Napoli, stavolta”.