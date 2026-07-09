Gazzetta – Napoli, interesse per Barbieri della Cremonese. Allegri lo fece debuttare in Champions

Movimenti per il mercato in entrata del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli azzurri starebbero monitorando Tommaso Barbieri, laterale di proprietà della Cremonese cresciuto nel vivaio della Juventus. Nel corso dell’ultima stagione con la maglia grigiorossa, il classe 2002 ha collezionato 29 presenze e un assist.

“Tracce di mercato: agli azzurri interessa Tommaso Barbieri (24) della Cremonese, esterno difensivo di fascia – un destro che sa giocare anche a sinistra – cresciuto nella Juventus che Allegri fece debuttare in Champions contro il Psg per pochi minuti e che in campionato in quella stagione mise assieme tre presenze”.