CdS – Milinkovic-Savic in uscita, il serbo piace a due club. La situazione

Il Napoli è al lavoro per quanto riguarda il mercato delle uscite. Una delle principali potrebbe essere quella di Vanja Milinkovic-Savic, fortemente voluto da Conte ma attualmente sul mercato vista la preferenza di Massimiliano Allegri per Meret. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il serbo piace all’Hull City ed al Besiktas di Vincenzo Italiano. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Una su tutte riguarda Vanja Milinkovic-Savic, 29 anni, il portiere serbo che un’estate fa fu acquistato dal Torino a fronte di un investimento da 21 milioni su richiesta di Conte: ha recitato da titolare per una stagione, complici anche i ripetuti problemi fisici di Meret, ma ora è scivolato sul mercato. Mentre Alex si prepara a recuperare terreno dopo la frattura al piede e il problema a un braccio. Vanja piace all’Hull City, neopromosso in Premier, ed è stato sondato anche dal Besiktas di Italiano”.