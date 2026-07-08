Tmw – Napoli, Manna segue Ghedjemis del Frosinone. L’algerino piace anche alla Juventus

Il Napoli è tra i club interessati a Fares Ghedjemis, esterno d’attacco algerino di proprietà del Frosinone. Classe 2003, nella stagione con i ciociari in Serie B ha messo a referto 15 gol e 3 assist, numeri che hanno attirato diversi estimatori, tra cui Giovanni Manna, che vede in lui un tassello per aggiungere varietà al reparto offensivo. La concorrenza nei suoi confronti è però folta: infatti, oltre agli azzurri è da registrare l’interesse della Juventus, che vede in lui un colpo in prospettiva. Ai bianconeri, si aggiunge la concorrenza anche da parte di Monaco e Lille. Il Frosinone valuta il suo gioiello per una cifra che oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.