Sky – Mercato, il Bologna chiede informazioni per Folorunsho: la situazione

Il Bologna ha chiesto informazioni per Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli. A riportarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di Sky sul proprio sito ufficiale. Stando a questa voce, i felsinei avrebbero messo nel mirino il classe 98 con l’obiettivo di ampliare il roster di centrocampo a disposizione del nuovo allenatore Tedesco. Al momento però, si tratta solamente di un’idea e niente più. Nel corso dell’ultima stagione, il calciatore ha indossato la maglia del Cagliari, collezionando 28 presenze e 2 gol, senza venir però riscattato.