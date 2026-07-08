Schira – Napoli, piace Favasuli del Catanzaro. Su di lui anche altri 3 club di Serie A

Nome nuovo per il mercato del Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, gli azzurri sarebbero interessati a Costantino Favasuli, laterale classe 2004 di proprietà del Catanzaro. Il calciatore piace anche al Cagliari che, come gli azzurri, hanno fatto un pensiero su di lui. Ma non è finita qui per quanto riguarda la concorrenza: rimangono vigili sul terzino anche Atalanta e Torino. Inoltre, stando a quanto riportato, la Fiorentina detiene il 50% sulla sua futura rivendita. Di seguito, il tweet. “Napoli e Cagliari sono interessati a ingaggiare il terzino destro del Catanzaro Costantino Favasuli. Atalanta e Torino lo hanno monitorato diverse volte durante la scorsa stagione; mentre la Fiorentina detiene il 50% sulla cessione”.