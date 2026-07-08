Repubblica – Napoli, rimane vivo l’interesse per Frattesi. Roma e Juventus più defilate

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @davidefrattesi_22

Il Napoli resta in corsa per Davide Frattesi. Il centrocampista lascerà l’Inter poiché fa fatica a trovare spazio. Una trattativa alla quale, tra le formazioni di Serie A, resta vivo al momento solo l’interesse degli azzurri. Roma e Juventus infatti, sono al momento defilate sia per un discorso di costi che di tempistiche. I partenopei invece, potrebbero tornare alla carica qualora riuscissero a sfoltire la rosa. D’altronde, Frattesi può rinascere sotto la guida di Allegri. Sull’ex Sassuolo rimangono le attenzioni della Premier League, ma quello italiano rimane il campionato che lui conosce meglio. A riportare è l’edizione odierna de La Repubblica.

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