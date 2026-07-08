Pedullà – Dodô, il Como è più defilato. Resiste l’ipotesi Napoli

Il Napoli rimane in corsa per Dodô. Al contrario, il Como sembra essere defilato e più interessato ad altri obiettivi di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, i lariani non avrebbero intenzione di inserirsi nella trattativa per il laterale brasiliano di proprietà della Fiorentina. Anzi, il loro reale obiettivo sarebbe Yan Couto del Borussia Dortmund. Situazione diversa per gli azzurri che invece sono sì interessati, ma devono prima sfoltire la rosa. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Dodô è stato accostato nelle ultime ore al Como, ma in realtà l’obiettivo di Fabregas è Yan Couto del Borussia, c’è stato un ritorno di fiamma, malgrado voci opposte negli ultimi giorni. Siamo a un passo dalla definizione. Dodo resta in attesa di una soluzione, avrebbe intenzione di lasciare la Fiorentina a un anno scarso dalla scadenza del contratto. Per l’esterno resiste l’opzione Napoli che, però, in questa fase della stagione deve pensare soprattutto a sfoltire l’organico”.