Il Mattino – Se Rafa Marin torna per restare, allora Marianucci è in lista di sbarco?

Se Rafa Marin tornerà in azzurro per rimanere, far parte del progetto, allora Marianucci potrebbe essere ceduto? È la domanda che si pone l’edizione odierna de Il Mattino. Il difensore non ha avuto modo di incidere nella sua ultima stagione, né al Napoli né al Torino, dove è stato girato in prestito. Ora, quale sarà il suo futuro?

“Se Rafa Marin torna per restare, allora Marianucci è in lista di sbarco? Il difensore è stato in prestito al Torino negli ultimi mesi, ma anche in granata non ha lasciato il segno. Era costato poco meno di 10 milioni un anno fa ed è un’arma importante per le liste: perché italiano e perché è un classe 2004, da considerare ancora Under per Serie A e Champions League”.