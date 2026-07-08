Il Mattino – Napoli, proposto Álvaro Cortés del Barcellona: operazione stile Paz-Como. La situazione

Nuovo nome per quanto riguarda il mercato del Napoli, anche se forse sarebbe più corretto dire nuova opportunità. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, agli azzurri sarebbe stato proposto Álvaro Cortés, difensore centrale mancino classe 2005 di proprietà del Barcellona e nel giro della nazionale under 20 spagnola. Un affare in stile Nico Paz-Como, con il talento che sceglierebbe l’azzurro per esplodere. Ma, al momento non vi sono le condizioni giuste perché questo possa concretizzarsi. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Al Napoli è stato proposto il centrale 2005 del Barcellona Álvaro Cortés, talento pronto a esplodere, un affare in stile Paz-Como. Ma per ora non ci sono le condizioni giuste”