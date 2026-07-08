Il Mattino – Mercato Napoli, pronti 4 nuovi innesti: Dodô in cima alla lista con placet di Allegri. I dettagli

Un portiere, un terzino destro, un centrocampista vista una possibile partenza importante e un eventuale ingresso in attacco qualora qualcuno venisse ceduto. Sono questi i principali obiettivi del mercato del Napoli, che dovrà pensare prima a sfoltire la rosa che ad effettuare dei colpi in entrata. Su tutti, spicca il nome di Dodô, mentre gli altri sono ancora in fase di definizone. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.





“Il primo obiettivo saranno un portiere e un terzino, con il nome di Dodô sempre più importante perché il primo della lista. Allegri ha dato il suo placet, il brasiliano consente variabili tattiche e conosce già benissimo il nostro campionato. Un fattore che non fa mai male quando si parla di Serie A. Gli acquisti in programma per Allegri sono quattro oltre al terzino: un portiere da far crescere come secondo, un centrocampista per rimpiazzare l’uscita importante che ci sarà e un esterno per rinforzare il reparto offensivo se qualcuno sarà ceduto. Poi si può puntare in alto”.