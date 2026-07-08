Il Mattino – Lukaku in forma, De Bruyne quasi un problema: il Mondiale presenta il contrario di ciò che ci si aspettava

Le uscite del Belgio ai Mondiali parlano chiaro: per un Romelu Lukaku in gran forma, c’è un De Bruyne che boccheggia, viaggia a corrente alternata. Dubbi che tornano anche in quel di Napoli, con chi si chiede se sia lecito concedere una nuova chance a Romelu e se invece Kevin potrebbe rivelarsi un peso. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il Mondiale ormai inoltrato sta presentando ai tifosi del Napoli il contrario di ciò che ci si aspettasse: Lukaku in gran forma, De Bruyne quasi un problema. Romelu si sta dimostrando un fattore anche in uscita dalla panchina: che sia una indicazione anche per Napoli? Che possa essere un aiuto per Allegri anche nella stagione in cui sarà ancora una volta Hojlund il titolare? Il problema resterebbe l’ingaggio. Ma anche quello non è mica intrattabile. Mentre Romelu ride, De Bruyne resta a guardare in panchina: Kevin non ha mai trovato spazio contro gli Usa, la spiegazione di Garcia è stata chiara («Il programma era farlo entrare nella ripresa, ma il vantaggio e l’infortunio di Onana hanno cambiato le cose») ma non è che abbia convinto proprio tutti. I numeri parlano chiaro: da quando è stato sostituito contro la Nuova Zelanda, il Belgio ha segnato 7 gol. Sarà un caso? Probabilmente sì. Ma qualcuno, a Napoli e non solo, qualche domanda se la sta ponendo. Con la Spagna, dopodomani, potrebbe rientrare in campo dal primo minuto. In quel caso, Garcia dimostrerà che il Mondiale ha ancora bisogno di De Bruyne. In caso contrario, Kevin potrebbe aggiungersi alla lista di quelli che stanno diventando un peso più che un aiuto. Una lista già ben fornita in questo Mondiale: dal Neymar di Ancelotti al Cristiano Ronaldo di Martinez. Kevin sui social pensa solo alla squadra: «Orgoglioso di noi» scrive. Ma sa di dover dare una risposta sul campo e quello contro Lamine Yamal sarà un grande incrocio. Con tutta Napoli a guardare”.