Il Mattino – Futuro Lukaku, sarà tutto più chiaro dopo il Mondiale.

Quale sarà il futuro di Romelu Lukaku? L’attaccante è attualmente impegnato con il Belgio ai Mondiali dove sta mettendo a referto buone prestazioni. Ma, il nodo legato all’ingaggio rimane, nonostante i suoi gol negli Usa non siano rimasti inosservati. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“E poi Lukaku: dopo il Mondiale si capirà il suo futuro, i gol in America stanno avendo una eco importante anche qui in Italia ma il destino non è nelle sue mani. Romelu guadagna tanto e il Napoli lo sa, in una estate in cui anche far quadrare i conti sarà una missione importante. Solo dopo aver sistemato le prime situazioni si passerà all’attacco”.