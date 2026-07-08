Il Mattino – Centrocampo, Anguissa più di Lobotka potrebbe essere sacrificato. La situazione

Quali saranno i movimenti a centrocampo per il Napoli? Come ben noto da tempo, uno tra André-Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka potrebbe essere sacrificato. Al momento, riporta l’edizione odierna de Il Mattino, è più probabile che venga ceduto il camerunense. Rimangono in uscita Jens Cajuste e Jesper Lindstrom, che gli azzurri sperano di cedere a titolo definitivo. Potrebbero invece tornare in prestito Luis Hasa e Coli Saco dopo le rispettive esperienze con Carrarese e Casertana. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“E poi la mediana: Anguissa più di Lobotka può essere sacrificato. Cajuste e Lindstrom hanno mercato tra Italia e estero, ma il Napoli vorrebbe cederli a titolo definitivo, Hasa spera di restare in A dopo le buone cose mostrate in B. Coli Saco ha mercato in C dopo i sei mesi con la Casertana in prestito”.