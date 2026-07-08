Il Mattino – Allegri chiamato a decidere su Meret e Milinkovic: uno dei due andrà via

Sarà un’estate di movimenti per quanto riguarda il Napoli. Uno dei ruoli che potrebbe essere stravolto è quello del portiere, in quanto uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic andrà via. L’intenzione di Massimiliano Allegri è quella di puntare su un solo ed unico nome di livello. Si va invece verso la conferma di Nikita Contini come terzo. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Partiamo dai nomi più importanti: uno tra Meret e Milinkovic è ormai certo che andrà via, perché per Allegri va bene anche puntare su un solo profilo forte e affiancargli un calciatore più giovane che sia magari il futuro degli azzurri. La decisione arriverà in ritiro (entrambi saranno a Dimaro). Dove saranno presenti anche gli altri estremi: Contini va verso la riconferma del ruolo da terzo anche il prossimo anno, poi ci sono Turi (classe 2005) e Ferrante (classe 2006) da cedere in prestito per regalare spazio e continuità”.