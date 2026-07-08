Gazzetta – Retroscena Olivera, un anno fa fu vicino all’Atletico Madrid. Ora può riaprirsi la pista

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena di mercato riguardante Mathias Olivera, terzino sinistro del Napoli. Secondo quanto riportato, l’uruguaiano è stato molto vicino all’Atletico Madrid un anno fa. Una finestra che, rivela la Rosea, è rimasta socchiusa. Stavolta però, un biancorosso potrebbe effettuare il percorso inverso: si tratta di Nahuel Molina, già passato in Italia tra le fila dell’Udinese. Di seguito, ecco quanto riportato. “Un anno fa, Olivera è stato assai vicino all’Atletico Madrid e la finestra con la Spagna è rimasta socchiusa, con la possibilità però di farci entrare – direzione Castel Volturno, stavolta – Molina”.