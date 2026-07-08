Gazzetta – Retroscena Olivera, un anno fa fu vicino all’Atletico Madrid. Ora può riaprirsi la pista

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Ssc Napoli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena di mercato riguardante Mathias Olivera, terzino sinistro del Napoli. Secondo quanto riportato, l’uruguaiano è stato molto vicino all’Atletico Madrid un anno fa. Una finestra che, rivela la Rosea, è rimasta socchiusa. Stavolta però, un biancorosso potrebbe effettuare il percorso inverso: si tratta di Nahuel Molina, già passato in Italia tra le fila dell’Udinese. Di seguito, ecco quanto riportato. “Un anno fa, Olivera è stato assai vicino all’Atletico Madrid e la finestra con la Spagna è rimasta socchiusa, con la possibilità però di farci entrare – direzione Castel Volturno, stavolta – Molina”.

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