CdS – Non solo calciatori in uscita ma anche in bilico: ecco chi Allegri dovrà rivalutare

Ai calciatori già in uscita dal Napoli, potrebbero aggiungersi degli altri attualmente in bilico. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri sarà chiamato a valutare alcuni degli elementi a caccia di una riconferma in azzurro. Su tutti, spuntano Noa Lang e Lorenzo Lucca, due dei botti di mercato della scorsa sessione. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Estremamente interessanti le situazioni che riguardano gli uomini ritenuti quantomeno in bilico. Da visionare in campo, considerando il diktat di Allegri e anche una serie di logiche valutazioni: Lang, tanto per citare uno dei più in vista, è stato acquistato un anno fa dal Psv a fronte di un investimento da 30 milioni con tante aspettative ma poi, complice anche una chimica mai sbocciata con Conte, a gennaio ha fatto i bagagli e s’è trasferito al Galatasaray. Stesso discorso vale per Lucca, 35 milioni pagati all’Udinese nel medesimo periodo di Noa e identico destino: destinazione Nottingham Forest. Andata e ritorno alla base in sei mesi. Max ha già pronto il microscopio. Per loro, per Lukaku e per tutti quelli che dovranno dire o dare qualcosa in più per strappare la conferma: il mercato, come ha detto De Laurentiis, non decollerà se il listone da 47 non si trasformerà in una lista molto meno lunga”.



