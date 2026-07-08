CdS – Lang-Fiorentina, per il momento rimane un sogno. L’olandese fa parte del progetto Napoli

Fabio Grosso ha bisogno di almeno 4 esterni per la sua nuova Fiorentina. Elementi che siano capaci di supportare il centravanti dando profondità, corsa, soluzioni, assist e gol. Tra i vari nomi, figura anche quello di Noa Lang, calciatore di proprietà del Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’olandese appare più come un sogno che come una possibilità concreta, poiché facente ancora parte del progetto azzurro. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Infine, Lang: è nel progetto Napoli a tutti gli effetti al momento, economico della società e tecnico di Allegri, e per la Fiorentina con questi contorni rimane un sogno se e chissà”.