Trombetti: “De Bruyne può andare in pensione, Conte ha fatto un disastro”

Il prof Trombetti, editorialista de Il Mattino, è intervenuto durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio” analizzando le scelte di mercato del Napoli: “De Bruyne problema numero uno per Manna? È un giocatore tramontato. Io cederei sia lui che Lukaku. Garcia è stato coraggioso a mettere De Bruyne in panchina. Se proprio devo tenermi uno, mi terrei Lukaku. De Bruyne secondo me è un calciatore che non conviene tenere, mi dispiace e ho grande rispetto per lui. Ma non mi faccio vecchio solo io. Io sono andato in pensione, può andare anche lui in pensione perché si è fatto vecchio.

Il calcio sappiamo quante sorprese può riservare. A Napoli in un anno ha fatto due assist. È sensato pagare dieci milioni di euro per un giocatore così? Il Napoli è una squadra anziana. Politano è in condizione di garantire certe condizioni? Di Lorenzo, Politano, Lobotka, Anguissa… Quando sento dire che il Napoli non deve comprare nessuno… Poi ci sono i bilanci e vengono prima loro.

Questo è il disastro di Conte. Ho sperato che restasse, sono un suo fan. Però dopo 2-3 anni lascia sempre una società logora. I calciatori sono logorati. La campagna acquisti dell’anno scorso è stata la più irrazionale. Non sono convinto che sia stato solo colpa di Conte, perché non possiamo fare che tutto si riconduce a lui. Conte, insieme a Manna e alla società, hanno sbagliato tutti gli acquisti.

Sono fiducioso che De Laurentiis venda i calciatori e rinfreschi un po’ la rosa. Perché non si è fatto neanche un prestito in questo giugno? Siamo sempre lenti. Guardiamo Gila. L’antagonista di questo Napoli chi sarà? Attenzione alla Juventus, che sarà molto forte. Spalletti mi sembra abbia raccolto una bella squadra. Se risolvono il problema del centravanti, possono spaventare”.