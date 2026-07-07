Piantanida: “Il Napoli ha bisogno di un colpo per reparto”

Il giornalista di Mediaset Franco Piantanida, è intervenuto a Radio Tuttomercatoweb per analizzare le mosse di mercato di Napoli e Juve, rivolgendo attenzione al nome di Stanislav Lobotka, attenzionato dalla Vecchia Signora: “Un nome che potrebbe stuzzicare la fantasia dei tifosi sarebbe Lobotka. Credo che possa essere un’operazione giusta, anche perché il suo ciclo al Napoli sembra essere terminato e non lo vedo così conforme alle idee di Allegri. Il Napoli è pronto, anche se quest’anno non può fare la stessa Champions League dell’anno scorso. Qualcosa insomma dovrà essere aggiustato, magari con tre colpi, uno per reparto“.