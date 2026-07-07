Garlando: “Non si può giocare come fa Allegri, curioso di vedere cosa farà”

Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport ha affrontato diversi temi tra cui il prossimo allenatore della Nazionale e cosa farà Allegri a Napoli: “So che Malagò nel suo progetto, nella sua testa, voleva presentarsi con il coniglio dal cilindro: Pep Guardiola. Non ha detto no secco Guardiola, vuole un po’ di tempo. Potrebbe tenersi Baldini fino a fine gennaio e poi prendere Guardiola, ma è un mio parere. Ancelotti vuole restare a tutti i costi in Brasile.

Allegri non è una scelta che per gusto e per spettacolo per Napoli, abituato a un gioco di qualità. Sono stato uno dei più critici con lui. Ho rovinato i rapporti con lui forse. Non si può giocare così. Alla fine vincono le squadre che giocano. Guardiamo il Como di Fabregas, guardiamo in Serie B Alvini. La curiosità è vedere Allegri che ha fatto vedere del bel calcio in passato. Alla Juventus e al Cagliari. La curiosità è capire se può tornare quell’Allegri“.