De Canio: “Napoli competitivo anche se distante dall’Inter”

L’ex allenatore Luigi De Canio è intervenuto a Tuttomercatoweb sottolineando come l’Inter sia ancora favorita nonostante la competività del Napoli: “II Napoli rimane forte e competitivo, anche se ancora distante dall’Inter. Ritengo che lo fosse anche negli ultimi anni nonostante la vittoria di Conte. I nerazzurri hanno maggiore qualità in parecchi ruoli, anche se ribadisco che gli azzurri rimangono competitivi.

Lukaku rimane un calciatore valido ma il Napoli fonda la propria esistenza sul fatto che deve puntare su elementi più giovani. Ben allenato potrebbe dare il suo contributo e con Allegri potrebbe rimanere, ma i veri protagonisti devono essere altri. Anche De Bruyne ad esempio potrebbe essere venduto e sostituito“.