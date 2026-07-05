Zola: “L’incontro con Maradona mi ha cambiato la vita, ho realizzato un sogno”

Gianfranco Zola, storico attaccante italiano e azzurro, in un’intervista a La Nuova Sardegna si è raccontato, parlando anche dell’esperienza condivisa con Diego Armando Maradona: “L’incontro con Maradona mi ha cambiato la vita in tutti i sensi. Per i giovani come me, che giocavano nel suo ruolo, era un faro, insieme a Platini e Zico. Ho avuto la fortuna di giocare con Diego: è stato come realizzare un sogno. Sono affezionatissimo al mio primo gol in Serie A, segnato al San Paolo contro l’Atalanta. Fu un momento molto significativo”.