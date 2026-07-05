Il Mattino presenta Allegri: “La formula è semplice”

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio a Massimiliano Allegri, ufficializzato venerdì mattina come nuovo allenatore del Napoli dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il quotidiano apre con il titolo: “La formula di Allegri: semplice è bello”, concentrandosi sulla filosofia del tecnico livornese e sul nuovo corso azzurro che prenderà il via nelle prossime settimane. Nel sommario viene approfondito anche il tema delle “32 regole del nuovo allenatore del Napoli”, con un focus sulle idee tattiche, sulla gestione del gruppo e sull’approccio che Allegri intende portare all’interno dello spogliatoio partenopeo.