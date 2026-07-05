Il Mattino: Napoli cambia obiettivo in difesa dopo il caso Gila

Il Napoli continua a pianificare il mercato difensivo dopo il sorpasso del Milan nella corsa a Mario Gila. Il club azzurro era consapevole delle difficoltà legate alla trattativa con la Lazio e non sembra intenzionato a cambiare la strategia impostata per l’estate.

Dopo il mancato affondo per Anan Khalaili, finito nel mirino dell’Inter, il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto arretrato, ma senza accelerare prima di aver definito alcune operazioni in uscita.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, uno dei nomi più seguiti è quello di Mbekezeli Mbokazi, giovane difensore sudafricano protagonista al Mondiale. L’interesse del Napoli sarebbe stato confermato anche dall’agente del calciatore, che ha aperto alla possibilità di un trasferimento in azzurro. Tra i profili monitorati figurano anche Andrea Natali, classe 2008, e Lucas Herrington, talento del 2007 che si è messo in evidenza durante la competizione internazionale.