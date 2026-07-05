Il Mattino: Napoli avanti sulla fascia destra, spuntano tre alternative

Il Napoli continua a seguire la linea stabilita dalla società sul mercato, senza modificare i propri piani nonostante la crescente concorrenza per alcuni obiettivi seguiti da settimane.
Il possibile inserimento dell’Inter per Anan Khalaili e il sorpasso del Milan nella corsa a Mario Gila non cambiano infatti la strategia del club azzurro, deciso prima a completare alcune operazioni in uscita e soltanto successivamente a chiudere i nuovi acquisti.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il primo nome individuato come possibile alternativa a Khalaili è quello di Dodò della Fiorentina, esterno particolarmente apprezzato da Massimiliano Allegri. L’eventuale operazione potrebbe intrecciarsi anche con il futuro di Noa Lang, che verrà valutato direttamente dal nuovo allenatore durante il ritiro estivo prima di una decisione definitiva.