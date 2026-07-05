Del Genio: “Si può trovare di meglio rispetto a Lucca e Lang”

Noa Lang, di ritorno dall’esperienza con il Galatasaray e Lorenzo Lucca saranno valutati da mister Allegri nel corso delle varie fasi di ritiro del Napoli.

Il giornalista azzurro Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss ha espresso il proprio pensiero sui due acquisti della scorsa campagna azzurra: “Sono calciatori anche bravi, ma credo che difficilmente faranno cambiare completamente idea al Napoli. Penso che sul mercato si possa trovare di meglio.

Khalaili sembra ormai sfumando, sembra possa approdare all’Inter. Io penso che ci sia un nome molto forte: Norton-Cuffy. Il laterale ha un vantaggio: è 2004. Ciò significa che è un under e sappiamo che la lista riferita agli under è illimitata, puoi tesserare chi vuoi. Bisogna monitorare con grande attenzione questa soluzione”