Corriere dello Sport: Milinkovic-Savic può lasciare Napoli

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere lontano dal Napoli dopo appena una stagione in maglia azzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Hull City, neopromosso in Premier League, avrebbe già mosso i primi passi concreti per il portiere serbo presentando un’offerta al club partenopeo.

Arrivato la scorsa estate dal Torino su precisa richiesta di Antonio Conte, Milinkovic-Savic è passato nel giro di pochi mesi da possibile titolare a candidato alla cessione, anche a causa del cambio in panchina e del ritorno di Alex Meret al centro del progetto tecnico.

Il quotidiano riferisce che il Napoli valuta il cartellino del portiere circa 15 milioni di euro, cifra inferiore rispetto ai quasi 21 milioni investiti per acquistarlo un anno fa. In passato si era registrato anche l’interesse del Besiktas di Vincenzo Italiano, ma nelle ultime ore sarebbe stato proprio l’Hull City ad accelerare con una proposta ufficiale. L’agente del giocatore starebbe ora analizzando le varie opportunità, anche se la trattativa viene considerata ancora nelle fasi iniziali.