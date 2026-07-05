Corriere dello Sport: Allegri vuole valutare tutta la rosa del Napoli

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport trova spazio anche il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. In un box in taglio basso, il quotidiano approfondisce le prime mosse del tecnico azzurro in vista della nuova stagione.

Il titolo scelto è: “Napoli, Allegri li vuole vedere”, con riferimento ai 47 calciatori attualmente presenti nell’organico partenopeo. Secondo il quotidiano, Allegri avrebbe deciso di rimandare ogni valutazione definitiva sul mercato fino al termine delle prime settimane di lavoro. L’obiettivo del tecnico è osservare personalmente tutti gli elementi della rosa prima di indicare eventuali rinforzi o uscite alla dirigenza.