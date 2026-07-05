Corriere dello Sport: Allegri blinda De Bruyne nel nuovo Napoli

Il futuro di Kevin De Bruyne sarà ancora legato al Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista belga rientra tra i calciatori considerati imprescindibili da Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

Nonostante alcune prestazioni altalenanti negli ultimi mesi, confermate anche durante il Mondiale, il nuovo tecnico azzurro avrebbe piena fiducia nelle qualità del fantasista ex Manchester City.

L’obiettivo di Allegri sarebbe quello di rilanciare De Bruyne e costruire attorno a lui parte del nuovo progetto tecnico del Napoli. Il quotidiano sottolinea come l’allenatore livornese ritenga il belga fondamentale per valorizzare il potenziale offensivo della squadra grazie alla sua qualità nell’ultimo passaggio e nella rifinitura. Da David Neres a Rasmus Hojlund, passando per Alisson Santos, Allegri sarebbe convinto che De Bruyne possa diventare il punto di riferimento creativo del nuovo assetto offensivo azzurro.