Corriere del Mezzogiorno: Napoli cerca il vice Di Lorenzo

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per individuare il nuovo vice Giovanni Di Lorenzo in vista della prossima stagione. Dopo il sorpasso dell’Inter nella corsa ad Anan Khalaili, il club azzurro ha deciso di valutare nuove alternative per rinforzare la fascia destra.

L’esterno israeliano rappresentava la prima scelta del direttore sportivo Giovanni Manna, ma il Napoli non ha voluto cambiare la propria strategia di mercato, preferendo prima alleggerire la rosa e definire alcune uscite. A incidere è stata anche la valutazione considerata troppo alta dall’Union Saint-Gilloise.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il nome che resta in pole è quello di Dodô della Fiorentina, profilo molto apprezzato da Massimiliano Allegri per esperienza e caratteristiche tecniche. Alle sue spalle torna d’attualità anche Juanlu Sanchez del Siviglia, giocatore già accostato al Napoli in passato e particolarmente gradito a Giovanni Manna.