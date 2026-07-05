Capuano: “Con Conte due annate vincenti ma ora si deve rientrare delle spese”

Il Napoli dopo aver ufficializzato Massimiliano Allegri è al lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione del mister toscano.

Il giornalista di Radio 24, Giovanni Capuano, sul proprio profilo X ha commentato il mercato che farà il Napoli sottolineando l’apporto dell’ex mister Antonio Conte: “Il mercato rallentato del Napoli (prima si vende e poi si compra, con l’obiettivo anche di abbassare il costo complessivo) sorprende solo chi non voleva capire che con Conte il club avrebbe vissuto un paio di anni al di sopra delle proprie possibilità. Vincendo, ma avendo poi bisogno di rientrare”.