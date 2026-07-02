Tuttosport – Mercato Napoli, Lukaku e De Bruyne le prime situazioni da risolvere

Il Napoli agirà sul mercato con cautela. La rosa è già forte, quindi si ragionerà maggiormente sulle uscite e sulla riduzione del monte ingaggi. Motivo per cui, le prime situazioni da risolvere saranno quelle relative a Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, entrambi in scadenza nel 2027 e dal peso complessivo a bilancio di 20 milioni lordi. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.

“Sul mercato, come chiarito dallo stesso Manna, bisognerà attendere e ragionare con calma, in contrapposizione rispetto alla “linea contiana” della passata stagione: la rosa è già forte, completa e competitiva. Discorso diverso, però, per il mercato in uscita. Il Napoli ha ben 47 giocatori sotto contratto e almeno la metà di questi dovranno andare via. Poi c’è anche la necessità di alleggerire un monte ingaggi, lievitato per la prima volta in era De Laurentiis oltre i 100 milioni, e di abbassare l’età media della rosa: la più “anziana” dell’era ADL. Le prime situazioni da risolvere saranno proprio quelle legate a De Bruyne (35 anni) e Lukaku (33 anni): i due calciatori più pagati della rosa (20 milioni lordi in totale) ed entrambi in scadenza nel 2027“.