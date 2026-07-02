Tmw – Il Galatasaray torna su Lang? Valutazioni in corso, ma l’olandese parlerà prima con Allegri

Il Galatasaray torna su Noa Lang? Non uno scenario irrealizzabile. Qualora la società turca cedesse Baris Yilmaz (seguito anche dal Napoli), potrebbe tornare alla carica per l’olandese. Prima di prendere una decisione sul suo futuro, l’ex Psv dovrà però confrontarsi con Massimiliano Allegri. A riportare è Tuttomercatoweb.

“Il Galatasaray valuta anche il profilo di Noa Lang in vista della prossima stagione. Il club turco potrebbe infatti affondare il colpo qualora Baris Yilmaz dovesse lasciare Istanbul nel corso di questa sessione di mercato. L’esterno offensivo, protagonista con la Turchia ai Mondiali, è seguito da diversi club europei: in Italia resta l’interesse di Napoli e Roma, mentre in Premier League si sono mossi anche Nottingham Forest e altre società. Un’eventuale cessione aprirebbe così la strada alla ricerca di un sostituto di livello, con Lang tra i nomi presi in considerazione dopo i sei mesi di prestito della scorsa annata.



Prima di prendere una decisione sul proprio futuro, però, Lang dovrà confrontarsi con Massimiliano Allegri. Il tecnico rappresenta un passaggio importante nelle valutazioni dell’attaccante, che intende chiarire il proprio ruolo e le prospettive all’interno del progetto tecnico prima di scegliere la prossima destinazione della sua carriera”.