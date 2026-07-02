Romano – Khalaili, il Napoli in anticipo sul calciatore ma obbligato a vendere. L’Inter sta pensando di affondare

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha raccontato della vicenda di mercato legata ad Anan Khalaili sul suo canale YouTube. Secondo quanto riportato, il Napoli è sul calciatore da prima dell’Inter, ma sta trovando difficoltà a chiudere perché la società dovrà vendere prima di poter comprare. I nerazzurri invece, sono in contatto continuo con l’entourage e l’Union Saint-Gilloise. C’è seriamente l’idea di procedere.

“Il Napoli è arrivato in anticipo, lato giocatore, trovando l’accordo con lo stipendio, È la prima e chiara scelta di Manna, ma la società deve aspettare le uscite. Si sta muovendo l’Inter che ha parlato con gli agenti del giocatore ed è in contatto con l’Union Saint-Gilloise. I nerazzurri ci sono e stanno seriamente pensando di procedere”.