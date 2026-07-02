Lukaku dopo Belgio-Senegal: “Gol? Penso che mio padre mi abbia aiutato. Rigore lasciato a Tielemans? Vi spiego”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli e della nazionale belga, ha parlato ai microfoni della Fifa al termine del match contro il Senegal, vinto con un rocambolesco 3-2. Di seguito, le sue parole.

“Ne ho abbastanza di queste partite (ride, ndr)! È stata intensa, ma abbiamo dato il massimo. Eravamo in svantaggio, ma abbiamo dimostrato carattere. In partite come questa, è questo che serve. Questo Senegal è una delle migliori squadre del torneo. Tecnicamente, fisicamente e tatticamente, è stata davvero dura. Ma quando abbiamo aumentato l’intensità del pressing, quando eravamo lì per la seconda palla, il nostro spirito di squadra è emerso e abbiamo vinto la partita. Sono vittorie come questa che ci servono per unire ancora di più questa squadra. Il gol? Penso che sia mio padre lassù ad aiutarmi. Rigore lasciato a Tielemans? Sto ancora attraversando un periodo difficile a livello mentale, ho preferito che lo tirasse Youri“.